قبل عيد الفطر... طريقة عمل السابلية في البيت

السابلية من الحلويات اللذيذة والشهية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وشرائها من الأسواق والمحلات.

قدم الشيف وحيد كمال، مقدم برنامج الفطاطري على قناة بانوراما فود، طريقة عمل السابلية، فيما يلي…..

مقادير السابليه



500جرام دقيق

250جرام زبدة

125جرام سكر بودر

بيضة

باكو فانيليا

رشة ملح



(للتزيين)

سكر بودر

مربى مشمش بيوريه

مربى فراولة بيوريه

شوكولاتة بيضاء ذائبة

شوكولاتة بالحليب ذائبة





طريقة تحضير السابلية



نخفق الزبدة مع السكر البودر جيدا ثم نضيف البيض والفانيليا والدقيق والملح و نستمر في الخفق و نفردها و نشكلها لدوائر و أشكال مختلفة حسب الرغبة وتنضج حتى تأخذ لون ذهبي و تزين بالمربى و السكر البودرة والشوكولاتة وتقدم وبالهنا والشفا