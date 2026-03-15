الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

احرص على تناولها .. مشروبات مفيدة للهضم بعد الإفطار

هاجر هانئ

تعتبر مشروبات مفيدة للهضم بعد الإفطار من الأشياء الأساسية على سفرة رمضان، حيث يعاني الكثير من الشعور بالإمتلاء أو بطء الهضم نتيجة تناول وجبة دسمة بعد ساعات الصيام.

مشروبات للهضم في رمضان 


تساعد مشروبات الهضم على تحسين الأمعاء وتخفيف الانتفاخ والشعور بالراحة ، ومن أبرز هذه المشروبات: 


-شاي الزنجبيل
يدعم شاي الزنجبيل صحة الأمعاء من خلال تحفيز الهضم وتعزيز الحركة، مما يمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء اليومية.
إن خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات والطاردة للريح تهدئ الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخ، مما يجعلها خيارا ممتازا لدعم الأمعاء
والأفضل من ذلك كله، أنه من السهل صنعه بشكل لا يصدق. فقط اغرق الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، وستحصل على إكسير شفاء الأمعاء.


-مشروب خل التفاح
قد لا يبدو مشروب خل التفاح جذابا في البداية، ولكن فوائده تجعله يستحق المحاولة. إنه يدعم إنزيمات الجهاز الهضمي 
يخلط بالماء وقليل من العسل، ويمكن أن يساعد أيضا في تنظيم حموضة المعدة، مما يخلق بيئة تزدهر فيها البكتيريا الجيدة.

-شاي النعناع
شاي النعناع هو كلاسيكي مهدئ يمكن أن يعمل العجائب لأمعائك. إنه معروف بقدرته على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في متلازمة القولون العصبي (IBS) وعسر الهضم والانتفاخ.


-لاتيه الكركم 'الحليب الذهبي'
غالبا ما يشار إليه باسم "الحليب الذهبي"، لاتيه الكركم رائع لصحة الأمعاء. يحتوي الكركم على مركب قوي يسمى الكركمين، والمعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. قد تساعد هذه الصفات في تهدئة الجهاز الهضمي ودعم وظيفة الأمعاء بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، من السهل صنعه في المنزل باستخدام مسحوق الكركم والحليب والتوابل مثل القرفة أو الزنجبيل.


-عصير الشمندر
عصير الشمندر غني بالنترات الغذائية، والتي تعزز تدفق الدم، بما في ذلك إلى الجهاز الهضمي.
يمكن أن يدعم الهضم الصحي، ويساعد في تخفيف الأمعاء البطيئة، وحتى يقلل من الالتهاب في الأمعاء، يحتوي عصير الشمندر أيضا على البوليفينول والألياف والمركبات مثل البيتين، والتي تم ربطها بتحسين الهضم وصحة الكبد - وكلها تلعب دورا في الحفاظ على صحة أمعائك.


المصدر: health

