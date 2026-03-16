قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال احتفال الإسماعيلية بليلة القدر.. تكريم الفائزين بحفظ القرآن الكريم

الاحتفالية
الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

كرم المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الفائزين في المسابقة الكبرى التي نظمتها مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث.

وذلك بحضور الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تحيات معالي اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وترحيبه الكريم بجميع الحضور في هذه الأمسية المباركة بقصر ثقافة الإسماعيلية، والتي أقيمت لتكريم كوكبة من أبنائنا وبناتنا من حفظة كتاب الله.

وتابع: يسعدني أن أشارككم في هذا اليوم المبارك، والذي نجتمع فيه لنحتفي بنخبة متميزة من أبنائنا وبناتنا الذين شرفهم الله بحفظ كتابه الكريم، كتاب الهداية والنور، الذي قال الله تعالى فيه : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ).

واسترسل: إن تكريم حفظة القرآن الكريم ليس مجرد احتفال عابر، بل هو رسالة تقدير واعتزاز لكل من حمل في صدره كلام الله تعالى، وسار بهديه، وجعل منه منهجًا لحياته فحافظ القرآن هو منارة الأمل لمجتمعنا، وغرس طيب نرجو أن يثمر علمًا وأخلاقًا وقيمًا في وطننا الغالي.

واردف: وإنني في هذه المناسبة الكريمة، والتي تتزامن مع احتفالاتنا بليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر، تثمن الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف، هذه المؤسسة العريقة التي كانت وما زالت منارة للعلم والاعتدال، وسندًا راسخًا في نشر تعاليم الإسلام السمحة، وتربية الأجيال على حب القرآن الكريم والعمل به.

ووجه الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور والمعلمين والمحفظين الذين بذلوا الجهد والوقت، وغرسوا في نفوس أبنائنا حب كتاب الله، فكانوا شركاء في هذا الإنجاز المبارك.

واختتم تصريحاه : أنتم اليوم مصدر فخر لنا جميعًا، ومسؤوليتكم كبيرة في أن تكونوا قدوة حسنة، وأن تجعلوا القرآن منهجًا في سلوككم واخلاقكم وعلمكم فيه ترتقي الأمم وتسمو المجتمعات.

وبدأت الاحتفالية التي قدمها الشيخ محمد وحيد إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت المتسابقة الشيماء عماد، ثم عرض فيلمًا تسجيليًّا عن المسابقة التي بلغت قيمة جوائزها ٥٠٠ ألف جنيه، وبمشاركة ٣٠٠٠ متسابق، تلا ذلك تقديم فرقة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية عدد من الابتهالات والأناشيد الدينية.

واُختتمت الاحتفالية بتسليم الدروع التذكارية لرعاة المسابقة، تسليم شهادات التقدير والمكافآت للجنة التحكيم، ثم تسليم الجوائز وشهادات التقدير للخمسة الأوائل في كل فرع من مسابقة القرآن الكريم، والتي جاءت كالتالي:

أولًا : فرع القرآن الكريم كامل (كبار):-
•    محمود أحمد على عبد الرحمن مصطفى "الخامس"
•    خالد محمد أحمد طلبة "الرابع"
•    فاطمة إسماعيل السيد إسماعيل "الثالث"
•    معاذ أحمد رمضان حسيني "الثاني"
•    عائشة محمود محمود عبد الشافي "الأول"

ثانيًا :- فرع القرآن الكريم كامل (صغار):-
•    أسماء عبد الحميد عبد الله عبد الفتاح   "الخامس"
•    ريماس محمد تاج محمد "الرابع"
•    ريتاج محمود تاج محمد "الثالث"
•    عبد الله أبو مدين أحمد "الثاني"
•    سجى سعيد جابر أحمد "الأول"

ثالثًا :- فرع القرآن الكريم كامل (برواية ورش):-
•    منة الله محمود محمود عبد الشافي "الخامس"
•    حبيبه صابر مصطفى محمد  "الرابع"
•    ندى حسن عبد السميع عبد الرازق "الثالث"
•    محمد أحمد محمد علي "الثاني"
•    الشيماء عماد عبد الحميد "الأول"

رابعًا :- فرع نصف القرآن الكريم:-
•    حفصة محمد الزعفراني علي "الخامس"
•    معتصم سالم إبراهيم سالم "الرابع"
•    مريم محمود محمد عبد الوهاب "الثالث"
•    باسل مجدى عبد الرازق "الثاني"
•    روفان وليد محمد سعد "الأول"

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

وزارة الري العراقية تنفي وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل

يورونيوز: الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع مهمة "أسبيدس" البحرية لتشمل مضيق هرمز

"الكهرباء الكويتية" تعيد خطين هوائيين بعد تضررهما من سقوط شظايا جراء الاعتداءات الإيرانية

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

