الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإيطالي: نتخذ مبادرات لإيجاد مصادر بديلة للطاقة

وزير الدفاع الإيطالي: نتخذ مبادرات لإيجاد مصادر بديلة للطاقة
وزير الدفاع الإيطالي: نتخذ مبادرات لإيجاد مصادر بديلة للطاقة
أ ش أ

قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، إن إيطاليا تتخذ مبادرات لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وأوضح كروسيتو - في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ - أن إيطاليا تتخذ إجراءات من خلال شركاتها الكبرى، تُعد إيني إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، وقد اتخذت خطوات مع فنزويلا، ومع مصادر إفريقية، ومع مصادر آسيوية كإندونيسيا، لتغطية النقص الذي قد ينجم عن إغلاق مضيق هرمز".

وأضاف: "لكن لا بد لي من الإشارة إلى أن الدول الأوروبية وإيطاليا من بين الدول الأقل تأثرا بإغلاق حقل هرمز، إذ يُمثل النفط الذي يصلنا من هرمز نحو 5% من احتياجاتنا، وهو متوفر بسهولة". وفق وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأشار كروسيتو إلى أن المشكلة الأكبر تتعلق بالغاز الطبيعي المسال من قطر، الذي يُمثل نحو 20% من احتياجات إيطاليا.

وردا على سؤال حول استيراد النفط من روسيا، يرى كروسيتو أنه من غير المجدي لإيطاليا فتح حوار مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن إمدادات النفط من روسيا، في ظل توقف شحن الوقود من الخليج العربي عبر مضيق هرمز حاليا، نتيجة لرد إيران على هجمات إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال كروسيتو: "لا تكمن المشكلة بالنسبة لنا في مصادر الإمداد بقدر ما تكمن في السعر".

