بدلا من شرائه بـ ٣٩ ألف جنيه .. طريقة عمل الكحك بأقل التكاليف

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي علبة كحك لأحدى محلات الحلويات الكبرى وكان يبلغ سعرها ٣٩ ألف جنيه مصري مما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال الميديا.

فقدمت الشيف ألاء الجبالي على قناة بانوراما فود، طريقة عمل الكحك بمناسبة عيد الفطر بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

طريقة عمل الكحك



المقادير

كيلو دقيق

550جرام سمنة

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3ملعقة كبيرة سكر

٤ ملعقة كبيرة سمسم أبيض

(العجمية)

٣ملعقة كبيرة سمنة بلدي

٣ملعقة كبيرة سمسم محمص

2ملعقة كبيرة دقيق

3/4كوب عسل أبيض

نصف كوب عين جمل

طريقة التحضير

تقدح السمنة على النار.

في بولة نضع الماء الدافئ والخميرة والسكر وتقلب.

وفي العجان نضع الدقيق والسمسم والبيكنج بودر ويقلب ثم نضع السمنة المقدوحة وتبس الدقيق بالسمنة جيداً ويضاف جزء من الماء ويقلب بدون عجن.

وتترك العجينة ترتاح ٣ دقائق ثم تشكل كرات وترص في صاج ويستخدم البصامة او المنقاش ويوضع في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى السوا ويرفع ويزين بالسكر البودر ويقدم وبالهنا والشفا

(لعمل العجمية)

في طاسة نضع السمنة والدقيق ويقلب ثم نضع العسل الأبيض والسمسم يقلب مع عين الجمل يرفع، ويستخدم في الحشوة.

