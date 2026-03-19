في زيارة خاصة لمنزلها.. محافظ الوادي الجديد تقدم التهنئة للأم المثالية

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، على تقديم التهنئة للسيدة عنايات عبود عثمان الأم المثالية على مستوى المحافظة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأم المثالية لعام ٢٠٢٦، في زيارة خاصة لمنزلها يرافقها الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



حيثُ أعربت عن خالص تهانيها لها ولأسرتها، مثمنةً رحلة العطاء المشرفة والملهمة في رعاية أسرتها، والتي أسهمت في تقديم نماذج صالحة من الأبناء لخدمة مجتمعهم و وطنهم ، وتكللت بحصولها على لقب (الأم المثالية)، راجيةً الله أن يحفظها ويديم عليها نعمة الصحة والعافية لاستكمال رسالتها السامية.