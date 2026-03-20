مايا دياب: الظروف الأمنية الكارثية نستنا معنى العيد

عبرت الفنانة مايا دياب عن حزنها الشديد بسبب مايحدث في لبنان، بسبب حرب إيران وإسرائيل.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها الشخصي اكس: "العيد هالسنة غير عن كل سنة، الحرب والظروف الأمنية الكارثية نستنا شو يعني عيد".

و‏تابعت: "أمنية واحدة فقط، الأيام الجاية تكون أحنّ علينا وعلى أوطاننا.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات:

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 6:24

موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة: 6:24

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في الإسكندرية: 6:29

ميعاد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 6:20

توقيت صلاة عيد الفطر في السويس: 6:19

صلاة عيد الفطر في العريش: 6:14

موعد صلاة عيد الفطر في الطور: 6:15

توقيت صلاة عيد الفطر في سانت كاترين: 6:13

صلاة عيد الفطر في طابا: 6:10

صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 6:12

صلاة عيد الفطر 2026 في دمنهور: 6:27

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 6:25

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 6:24

صلاة عيد الفطر في الزقازيق: 6:23

صلاة عيد الفطر في بنها: 6:24