فى عيد الفطر المبارك..محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة رئيس الجمهورية على الأطفال.. شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر بكورنيش النيل ، بمناسبة حلول العيد المبارك وذلك ضمن 2265 مسجد ، و 53 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع المدن والمراكز وذلك وسط إبتهالات التكبير للمصلين من أهالى أسوان ، وفى أجواء من الفرحة والروحانيات .

فيما قام محافظ أسوان عقب صلاة العيد بتوزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال ، وحرص كذلك على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأسرهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة أمام المسجد، وأيضاً بإمتداد كورنيش النيل.

عيد الفطر المبارك

وقد رافق المهندس عمرو لاشين أثناء أداؤه لصلاة العيد كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية والتنفيذية والدينية والشعبية .

وقدم عمرو لاشين التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأكد المحافظ على أنه تم الإستعداد لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين ، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين .