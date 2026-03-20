سقوط عربه كاروا محملة بالاطفال داخل ترعه بدمياط

شهدت قرية البستان التابعة لمركز كفر سعد في محافظة دمياط اليوم الجمعة واقعة مأساوية حيث سقطت عربة كارو محملة بالأطفال في نهر النيل أمام مدرسة مما تسبب عن سقوط أطفال في الترعة وسط حالة من الذعر بعد تردد.

تجمهر أهالي القرية في محاولة لإخراج الأطفال من الترعة وتم اخطار قوات الشرطة وقوات الإنقاذ النهري في محاولة لإنقاذ الأطفال وإخراجهم .

كان قد تلقي اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بسقوط عربه كارو محملة بالاطفال داخل إحدى الترع بقريه البستان .

وعلى الفور انتقلت قوة امنيه لمكان الواقعة للتعامل الفوري واستخراج الاطفال