انتبه .. علامات خطيرة تظهر بعد تناول الرنجة والفسيخ| تكشف التسمم

تعد الرنجة والفسيخ من أشهر أكلات عيد الفطر المبارك ولكن في بعض الأحيان تسببا التسمم إذا تم شرائهما من مصدر غير مضمون.

ويساعد الاكتشاف المبكر لأعراض التسمم الغذائي في الوقاية من مضاعفات عديدة تحدث نتيجة تدهور الحالة وتأخر تلقي العلاج لذا من المهم معرفة أعراض التسمم قبل تناول الرنجة والفسيخ.

ووفقا لما جاء في موقع nhsinform تشمل أعراض التسمم الغذائي ما يلي:

الشعور بالغثيان

التقيؤ

الإسهال الذي قد يحتوي على دم أو مخاط

تقلصات في المعدة وآلام في البطن

نقص الطاقة والضعف

فقدان الشهية

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو حمى

آلام العضلات

قشعريرة

تبدأ أعراض التسمم الغذائي عادةً في غضون يوم إلى يومين من تناول الطعام الملوث وقد تبدأ أيضاً بعد بضع ساعات أو بعد عدة أسابيع.