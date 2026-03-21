أسوان.. تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بعدة مناطق خلال إجازة العيد

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وبإشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة بتنفيذ أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحى بعدد من المناطق الحيوية، استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن التعامل الفورى مع الشكاوى الواردة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، وفى إطار الحرص على تخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

وشملت الأعمال ميدان الزلابية، ومجاورة (5) بمنطقة المحمودية ، ومنطقة الحجعلاب بالجوزيرة ، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة أمام مستودع الوقود قبلى المواجه لكلية الهندسة ، وأيضاً أمام مدارس فتحى منصور، ومصطفى كامل بمنطقة الشادر القديم ، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطهير لشبكات الصرف بالسيل الجديد، وشارع الجبانة، والمدينة الصناعية القديمة ، حيث تم الدفع بالفرق الفنية والمعدات اللازمة لرفع كفاءة الشبكات والتعامل الفورى مع أى إنسدادات أو تراكمات داخل مطابق الصرف الصحى .

جهود متنوعة

وكلف محافظ أسوان باستمرار المتابعة على مدار الساعة خلال إجازة العيد ، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق أعلى مستوى من كفاءة التشغيل ، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

ووجه باستكمال أعمال التطهير بباقى المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان بشكل متتالى بعد إجازة العيد ، وبالتنسيق مع أهالى كل منطقة للعمل على رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى ومنع وجود انسداد أو طفح للصرف في مختلف مناطق المدنية .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بالسلوك الحضارى وعدم إلقاء أى مخلفات منزلية أو ردم أو أحجار داخل شبكات وخطوط الصرف الصحى، لما لذلك من آثار سلبية مباشرة تؤدى إلى إنسداد الشبكات وتعطل كفاءتها ، وهو ما يتسبب فى حدوث طفح لمياه الصرف بالشوارع، ويؤثر بشكل بالغ على البنية التحتية وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحى مسئولية مشتركة تتطلب وعى وتعاون الجميع، لافتاً إلى أن أى ممارسات سلبية فى هذا الشأن تعتبر إهدارا للجهود المبذولة والإستثمارات التى يتم ضخها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة والصحة العامة.