نائب محافظ أسوان يطالب أصحاب محلات السوق السياحى القديم بالإلتزام بخطوط التنظيم

أجرى الدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان جولة ميدانية داخل السوق السياحي القديم، شدد خلالها على ضرورة إلتزام أصحاب المحال التجارية بخطوط التنظيم المحددة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات ، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين داخل هذا المزار الحيوي.

يأتى ذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو تجاوزات، مع الدفع بأعمال النظافة العامة والتجميل للحفاظ على المظهر الحضارى، وتهيئة الأجواء الملائمة أمام المواطنين والزائرين للاحتفال بالعيد.

جهود متنوعة

وأعطى المحافظ توجيهاته بوضع إطار منظم للسوق بعد انتهاء فترة الأعياد مع توفير فترة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ايا من المحال التي لن تلتزم بالاجراءات التي سيتم وضعها، وذلك لضمان توفير تجربة آمنة لمستخدمي السوق من أهالي اسوان وزائريها .

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان، ونواب رئيس المدينة، ورئيس الحى ، إلى جانب مسئولى نقطة الشرطة بالسوق.