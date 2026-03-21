صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
كاظم الساهر يهنئ والدتى بعيد الأم.. تفاصيل
قومى المرأة: تقدير الأمهات واجب مستمر يعكس إيمان الدولة والمجتمع بدورهن العظيم

أمل مجدى

بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ولجانه، وفروعه بالمحافظات، بخالص التهنئة وأسمى آيات التقدير إلى كل أم مصرية، مشيدًا بدورها العظيم في بناء الأسرة والمجتمع.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الامتنان لما تقدمه الأمهات من عطاء وتضحيات لا تنضب، مشيرةً إلى أن الأم المصرية كانت ولا تزال نموذجًا يُحتذى به في الصبر والقوة وتحمل المسئولية، حيث تضطلع بدور محوري في تنشئة الأجيال وغرس القيم والمبادئ التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وقالت إن الأم المصرية كانت عبر العصور رمزًا للعطاء المتجدد والقوة الصامتة التي تصنع الفارق، وصانعة للوعي والقيم، ومحرك رئيسي لمسيرة التقدم داخل الأسرة والمجتمع، مؤكدةً أن تقدير الأمهات لا يقتصر على يوم واحد، بل هو واجب مستمر يعكس إيمان الدولة والمجتمع بدورهن العظيم ومكانتهن الراسخة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها العميق لكل أم مصرية تواصل العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل أسرتها ووطنها،

وأكدت أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وأن الأم ستظل دائمًا حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل رسميًا.. ومفاجأة بشأن أسعار التذاكر

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

البيت الأبيض

المتحدثة باسم البيت الأبيض تكشف موعد إنهاء الحرب على إيران

الدولار

سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

مصطفى بكري

قرار صادم من إيران.. ومصطفى بكري يحذر: العالم يدفع الثمن

أربيلوا

أربيلوا يعلن عودة بيلينجهام وجاهزية مبابي لديربي مدريد

منتخب إيران

استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الإيراني لهذا السبب

إلتشي

إلتشي يفوز على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

بالصور

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية يُحرر 33 محضرا ويضبط 2 طن أسماك مجمدة ولحوم ودواجن

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

