قومى المرأة: تقدير الأمهات واجب مستمر يعكس إيمان الدولة والمجتمع بدورهن العظيم

بمناسبة الاحتفال بعيد الأم الموافق 21 مارس من كل عام، تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ولجانه، وفروعه بالمحافظات، بخالص التهنئة وأسمى آيات التقدير إلى كل أم مصرية، مشيدًا بدورها العظيم في بناء الأسرة والمجتمع.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الامتنان لما تقدمه الأمهات من عطاء وتضحيات لا تنضب، مشيرةً إلى أن الأم المصرية كانت ولا تزال نموذجًا يُحتذى به في الصبر والقوة وتحمل المسئولية، حيث تضطلع بدور محوري في تنشئة الأجيال وغرس القيم والمبادئ التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وقالت إن الأم المصرية كانت عبر العصور رمزًا للعطاء المتجدد والقوة الصامتة التي تصنع الفارق، وصانعة للوعي والقيم، ومحرك رئيسي لمسيرة التقدم داخل الأسرة والمجتمع، مؤكدةً أن تقدير الأمهات لا يقتصر على يوم واحد، بل هو واجب مستمر يعكس إيمان الدولة والمجتمع بدورهن العظيم ومكانتهن الراسخة.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها العميق لكل أم مصرية تواصل العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل أسرتها ووطنها،

وأكدت أن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، وأن الأم ستظل دائمًا حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.