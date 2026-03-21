أسوان.. جهود مكثفة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة من العميد سمير سيد بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة ، خاصة بمحيط معبد كوم أمبو والمناطق المجاورة ، مع استمرار العمل بشكل دورى داخل مختلف قطاعات المدينة لرفع كفاءة البيئة المحيطة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية للاحتفال بأجازة عيد الفطر المبارك من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لتوفير متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل برئاسة علي ياسين، بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل بالمسار المؤدي للمعبد والمنطقة المحيطة به، إلى جانب الشوارع الرئيسية والفرعية، فى إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المرافق وتحسين المشهد الحضارى.

تأتى هذه الجهود المتواصلة فى إطار حرص محافظة أسوان وبالتوازى مع ذلك تواصل كافة مراكز ومدن المحافظة جهودها المكثفة لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة والحاويات، بالإضافة إلى جرد الأتربة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات، وتوفير بيئة حضارية وآمنة تليق بمكانة المحافظة السياحية، وتلبى تطلعات المواطنين والزائرين خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك.