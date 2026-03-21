ضربة أمنية حاسمة.. إحباط محاولة تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحرى من إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد البترولية المحظور تصديرها لإحدى الدول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى تخطيط (إحدى الشركات) لمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية لإحدى الدول بإستخدام 3 سيارات نقل "فنطاس" بشمول مستندى يزعم كونها (منظفات صناعية) عبر الميناء رغم حظر تصديرها وبدون تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وضبط السيارات المشار إليها محمل عليها 100 طن من مادة “السولار” تمهيداً لتهريبها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.