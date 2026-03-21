طفلة فقدت الوعى.. الداخلية تكشف تفاصيل البوست المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام سيدة مسنة بحمل طفلة فى حالة فقدان للوعى بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة والطفلة الظاهرتان بالصورة (ربة منزل - حفيدتها سن3 – مقيمتان بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهة الأولى أقرت بأنهما حال قيامهما بالتسوق رفقة والدة الطفلة شعرت بالإرهاق حيث جلست للإستراحة مع حفيدتها التى إستغرقت فـى النوم، واستكملت والدة الطفلة التسوق وإنصرفن عقب ذلك، وبإستدعاء والدى الطفلة وبسؤالهما أيدا ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.