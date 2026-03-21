مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. وضبط مخدرات بـ166 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ولقي عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “قتل، واتجار بالمخدرات، وسرقة بالإكراه، وسلاح نارى، ومقاومة سلطات، وبلطجة”، بنطاق محافظة أسوان.

تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، وآيس، وهيدرو، وإستروكس، وأفيون”، وعدد من الأقراص المخدرة، و83 قطعة سلاح نارى “18 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و41 فرد خرطوش، و2 طبنجة”.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 166 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.









