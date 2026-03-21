رقصوا بالخناجر وسط الشارع.. كواليس مشاجرة يمنيين ومصريين بفيصل والأمن يفحص

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي رصد معركة بالشماريخ بين يمنيين ومصريين في شارع العشرين بمنطقة فيصل.

وتضمن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته قرابة 64 ثانية تبادل الضرب بين أشخاص يرتدون الزي اليمني وآخرين مصريين عقب صلاة العيد أمس في شارع العشرين بمنطقة فيصل.

وذكرت بعض التعليقات من أهالي المنطقة، أن أصحاب الزي اليمني كانوا يرقصون وسط الشارع بالخناجر اليمنية التي يحملونها، ما أدى لاعتراض بعض المارة في الشارع خاصة أن تلك الأسلحة البيضاء ، قد تهدد سلامة المتواجدين بخلاف اغلاقهم الشارع وتعطيل حركة السيارات والمارة ما أدى لنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان الضرب وظهرت الشماريخ والكراسي في مقطع الفيديو بين طرفي المشاجرة.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة وضبط طرفيها.