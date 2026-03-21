حبس المتهمين لحيازاتهم مواد مخدرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالواقعة وبالفحص والتحري، أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) ، وعُثر بحوزتهما على (سلاح ناري "فرد خرطوش"، وكمية من مخدري "الهيروين والبودر") كانت مُعدة للبيع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات ومقطع الفيديو المتداول، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.