اجتماع عاجل لستارمر.. والدفاع البريطانية تمنح أمريكا إذن استخدام قواعدها العسكرية

بسبب العدوان على إيران، تأثرت دول العالم بالأحداث، خاصة على صعيد الأسعار لمختلف السلع، وتحديدا البترول، ولم تكن بريطانيا استثناءً.

وفي ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لعقد اجتماع لمناقشة تأثير الحرب الإيرانية على مستوى المعيشة، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

في هذه الأثناء، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن هجمات إيران المتهورة واحتجازها لمضيق هرمز تشكل تهديدا للمصالح البريطانية وحلفائها.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن موافقتها على منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها العسكرية في عمليات دفاعية محددة، في إطار التصعيد الأخير بالشرق الأوسط.

وقالت الوازرة: “طائراتنا وغيرها من أصولنا العسكرية تواصل الدفاع عن شعبنا ومواطنينا في الشرق الأوسط”.