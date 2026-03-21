حزب الله يستهدف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في لبنان

قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية.

فيما يخوض مقاتلو حزب الله اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مدينة الخيام بأسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية.

كما قال حزب الله: “اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مبنى بلدية بلدة الناقورة وحققنا إصابات مباشرة”.

وأضاف: “استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية، وقصفنا بصاروخ نوعي تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في خلة العقصى بمحيط بلدة العديسة الحدودية”.