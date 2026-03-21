إزالة 336 حالة تعدى.. محافظ أسوان يوجه بتحرير محاضر إحالة للنيابة العسكرية في حالات إعادة البناء

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن تعليماته بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 سواء خارج المنظومة ، أو حالات التعدى خارج المستهدف ، وكذا حالات التعدى التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية .

وشدد محافظ أسوان على أهمية عمل المحاضر للمخالفين ، وفى حالة إعادة البناء المخالف يتم إتخاذ خطوات فورية بتحرير محاضر إحالة إلى النيابة العسكرية ، مكلفاً بأنه فى حالة الإزالة لايتم الهدم فقط ، بل يتم التحفظ على كميات الطوب ومصادرة أى تشوينات ، وكافة المهمات الموجودة من مواد البناء لعدم إستخدامها مرة أخرى .

وكلف المهندس عمرو لاشين رؤساء المراكز والمدن بأهمية مراجعة كافة الأماكن التى يتم تشوين وتخزين الطوب الأبيض بها ، على أن يتم مصادرة للتقليل من البناء المخالف .

هذا وقد شهدت جهود إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 إزالة 336 حالة تعدى متنوعة بمساحة وصلت إلى 73 ألف و 737 م2 حتى الآن ، وذلك بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة من العميد سمير سيد ، وبإشراف من نواب رئيس المدينة بإزالة لـ 5 حالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 140 م2 بنطاق بقرى فارس والكفور وحجازة ، وسط مشاركة للعاملين والفنين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمتابعة من العميد زهجر سليمان ، وبإشراف نواب رئيس المدينة بإزالة لـ 3 حالات متغيرات مكانية بقرية الرمادى بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة علاء الدين ممدوح بإزالة حالة تعدى فى المهد بمساحة ١٥٠٠م٢ ، وتم ذلك بواسطة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بإزالة حالة تعدى عبارة عن متغير مكانى بمساحة 15 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى .