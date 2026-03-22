عفيفي: الرئيس أكد رفض مصر الكامل لأي محاولة للمساس بالأمن القومي الخليجي | فيديو

قال جمال عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية تؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دول الخليج العربي، مشددًا على أن مصر ترفض أي محاولات للاعتداء على هذه الدول.

وأوضح عفيفي خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الجولة شملت الإمارات وقطر أول أمس، واليوم مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدة حرص مصر على تقديم كل العون والدعم لشقيقاتها الخليجية في أي وقت.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى منذ اليوم الأول للحرب اتصالات عديدة مع قادة دول الخليج، كما تواصلت مصر عبر اجتماعات الوزير الخارجية، مؤكدة موقفها الثابت أمام المجتمع الدولي، مضيفا أن الرئيس أوضح خلال اتصاله مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل لأي محاولة للمساس بالأمن القومي الخليجي، مؤكداً دعم بلاده الكامل لهذه الدول.

وأكد عفيفي أن مصر تعد قوة فاعلة في المنطقة، قادرة على إدارة الأزمات والتوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية، والدفاع عن الأمن القومي العربي أمام كل الأطراف التي تسعى لتهديده، مشيرا إلى أن التهديدات الحالية تشمل أطماع إيران وإسرائيل في مناطق مختلفة، بما في ذلك الجنوب اللبناني والأراضي السورية، إلى جانب محاولة استهداف دول الخليج بصواريخ على المدنيين والمنشآت المدنية.