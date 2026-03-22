الحرس الثوري الإيراني: غيرنا خطتنا في الحرب وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مصر تعزي قطر وتركيا في حادث سقوط طائرة مروحية بالمياه الإقليمية القطرية
عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر
جحيم في الاحتلال| ليلة كبيسة بـ ديمونة وعراد.. وخبير يكشف حجم الخسائر البشرية والعسكرية
الملاحة الأردنية: تحركات لتخفيض رسوم مخاطر الحرب.. والعقبة يواصل العمل بكفاءة رغم توترات هرمز
مقتل 8 اشخاص وإصابة 200 آخرين القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية
سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد أمطار غزيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول مالي لحماس في لبنان
ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون
حرب الألغام في مضيق هرمز.. إيران تراهن على نقطة ضعف أمريكا.. وواشنطن تلجأ للذكاء الاصطناعي
القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب تبييت النية في صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب

هل يجب تبيت النية فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
هل يجب تبيت النية فى صيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
شيماء جمال

هل يجب تبييت النية فى صيام الست من شوال؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء إن نية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.

هل يجب التتابع فى صيام الست من شوال؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:حكم التتابع في صيام الست من شوال؟

وٱجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يشترط التتابع فى صيام الست من شوال، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

فضل صيام الست من شوال

ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم في "صحيحه" عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

إبراهيم سعيد

الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة رسلان

المتحدث باسم الأوقاف: حب المصريين لرسول الله وآل بيته دين صادق وتاريخ مشهود

الحبيب علي الجفري

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

بر الأم بعد وفاتها

عيد الأم.. اعرف كيفية برها بعد وفاتها

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر
عد تصدرها التربيند بسبب خطوبتها..10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة
ماسك العيد .. بياض البيض و الأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد