قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مخزن مساكن الحرفيين

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من اخماد الحريق الذى نشب بمخزن بمساكن الحرفيين بحى منشأة ناصر حيث تمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد دون إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المخزن الذى نشب به الحريق والعقارات المجاورة له بالحادث ، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن (خردة وكاوتش) دور أرضى على مساحة حوالى 300 متر بمساكن الحرفيين بحى منشأة ناصر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، والإسعاف، والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم السيطرة عليه والاطفاء بواسطة ٤ سيارات إطفاء، وسيارة خزان، كما اشتعل حريق محدود بالعقار المجاور للمخزن وتم اطفاءه وجارى عمليات التبريد.