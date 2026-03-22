إلهام أبو الفتح
طه جبريل
حزب الجيل: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز الشراكة العربية وتؤكد تماسك الجبهة الإقليمية

أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل
معتز الخصوصي

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، والتي شملت عددًا من الدول العربية الشقيقة، تعكس بوضوح قوة الحضور المصري في محيطه العربي، وتبرهن على متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة بعواصم الخليج.

وأوضح قاسم، في بيان له اليوم، أن هذه التحركات تأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة، بما تحمله من تحديات سياسية وأمنية متصاعدة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على توازنها.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل إلى أن الجولة تمثل ردًا عمليًا على محاولات التشكيك في طبيعة العلاقات المصرية الخليجية، لافتًا إلى أن ما يجمع مصر بأشقائها يتجاوز أي حملات مغرضة أو ادعاءات مغلوطة، حيث تقوم هذه العلاقات على تاريخ طويل من الثقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات الإقليمية، سواء ما يتعلق بالأمن القومي العربي أو القضايا الاقتصادية والتنموية التي تمس شعوب المنطقة.

وأكد قاسم أن أمن واستقرار دول الخليج يمثلان امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما يفسر حرص مصر الدائم على دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف العربي لمواجهة الأزمات المتلاحقة.

واختتم أمين تنظيم حزب الجيل بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل عنصر توازن رئيسي في المنطقة، وأن تحركاتها الخارجية تعكس ثباتًا في المواقف وحرصًا على ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مسارات التعاون بما يخدم تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والأمن.

