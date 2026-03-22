في ذكرى تأسيسه.. تيسير مطر: المخابرات العامة صقور الوطن تواجه الأخطار بلا خوف

أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن ذكرى تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية في 22 مارس تمثل واحدة من أعظم المحطات الوطنية التي تجسد قوة الدولة المصرية وصلابتها في مواجهة التحديات.

وقال مطر، في بيان له اليوم، إن جهاز المخابرات العامة يُعد الحصن المنيع وعيون مصر الساهرة، ويدها الطولى التي تمتد لحماية الأمن القومي، مشيرًا إلى أن رجال الجهاز هم “رجال الظل والصمت المرعب”، الذين يعملون في صمت وإخلاص، ويقدمون تضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف أن هذا الجهاز العريق يضم بين صفوفه صقورًا مخلصة، تسهر على حماية مصر من كل الأخطار والمؤامرات، وتتصدى بكل حسم لما وصفه بـ"الأفاعي السامة" التي تستهدف أمن البلاد، مؤكدًا أن ما يقدمه هؤلاء الأبطال سيظل محل تقدير وفخر لكل المصريين.

واختتم تيسير مطر بيانه بتوجيه التحية لرجال جهاز المخابرات العامة، قائلًا: كل عام وجهاز المخابرات العامة المصرية بخير وسلام، ودائمًا درعًا قويًا يحمي الوطن ويحفظ مقدراته.