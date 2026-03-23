إسلام صادق: علامة إستفهام على ضرب محمد صبحي لمهاجم أوتوهو

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و أثار الإعلامي إسلام صادق الجدل بشأن طرد محمد صبحي حارس الزمالك من مواجهة أوتوهو عبر فيسبوك كاتبا:الزمالك يحفظ ماء وجه الكرة المصرية ويواصل مشواره الأفريقي بالكونفدرالية.

و أضاف:علامة إستفهام على ضرب محمد صبحي لمهاجم المنافس وتعرضه للطرد والجزيري ينقذ الموقف !

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي