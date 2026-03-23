انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط في رابع أيام العيد



يواصل ميناء دمياط انتظامه التشغيلي خلال رابع أيام عيد الفطر المبارك حيث تسير حركة العمل بكافة القطاعات بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة.



وتتم عمليات استقبال السفن وتداول البضائع وفق معدلات أداء منتظمة مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة بما يحقق الانسيابية المطلوبة في مختلف الأنشطة التشغيلية داخل الميناء.



وفى هذا السياق غادر الميناء سفينة الحاويات SPEED التابعة للخط الملاحى ARKAS والتى ترفع علم اليونان والبالغ طولها 366 متر وبعرض حوالى 43 متر وتصل حمولتها الكلية إلى حوالى 140979 طن قادمة من ميناء أمبرلى التركى والتى كانت قد تراكت أمس على أرصفة محطة الحاويات تحيا مصر 1.

ومن جانبه أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن استمرار انتظام العمل خلال فترات الأعياد يُعد انعكاسًا مباشرًا لكفاءة منظومة التشغيل وتكامل عناصرها مشيرًا إلى أن الميناء يعمل وفق نظام تشغيلي مستقر يضمن استمرارية الأداء دون انقطاع .



وأوضح أن كافة الوحدات التشغيلية تواصل أداء مهامها بكفاءة مدعومة بجاهزية الأرصفة والمعدات إلى جانب كفاءة العنصر البشري بما يسهم في الحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة.

كما أشار إلى أن انتظام العمل خلال هذه الفترات يعزز من ثقة الخطوط الملاحية والمتعاملين في مستوى الخدمات المقدمة ويدعم من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.