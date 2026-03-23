ريال مدريد يستأنف على طرد فالفيردي لتفادي غيابه في صراع الليجا

قرر نادي ريال مدريد تقديم استئناف رسمي ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعبه فيديريكو فالفيردي خلال "ديربي العاصمة" أمام أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بفوز الفريق الملكي 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وتعرض فالفيردي للطرد في الدقيقة 77 بعد تدخل على لاعب أتلتيكو أليكس باينا، حيث ذكر الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو في تقريره أن الطرد جاء نتيجة "ركل الخصم بعنف والكرة خارج نطاق اللعب"، وهو ما قد يعرّض اللاعب للإيقاف لمدة مباراتين متتاليتين وفق لوائح الدوري.

ووفقًا لتقارير صحيفة "ماركا"، يسعى ريال مدريد من خلال الاستئناف إلى إقناع لجنة المسابقات بإلغاء البطاقة أو تخفيف العقوبة، لضمان مشاركة لاعبه في المواجهتين المقبلتين أمام ريال مايوركا وجيرونا، في مرحلة حاسمة من سباق الدوري الإسباني على اللقب.