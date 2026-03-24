عاجل
أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وموعد تحسن حالة الطقس
الطريق إلى المونديال.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة
حقيقة كراهية الزواج في شهر شوال .. الإفتاء تحسم الجدل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2026
عودة الدراسة.. المدارس تفتح أبوابها من جديد اليوم لإستكمال الترم الثاني
اليابان تبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
الأقمار الصناعية ترصد تجدد السحب الممطرة فوق القاهرة و4 مناطق أخرى
هل يجب التتابع في صيام أيام القضاء أم يجوز متفرقة؟..أزهري يجيب
أحمد عبد الله: طارق الدسوقي يمنح الفن العربي ثقلاً.. وتعلمت منه الأداء السهل الممتنع
مجدي عبد الغني: أحمد مجاهد له يد في سحب كأس أمم إفريقيا من السنغال
دعاء اليوم 5 شوال.. بـ7 كلمات يريك الله عجائب قدرته في جبرك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

8 أفعال تعرضك لغرامة 50 ألف جنيه حال ارتكابها.. اعرف التفاصيل

أميرة خلف

حدد قانون حماية المستهلك، عددا من المخالفات التي قد تصل عقوبتها للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفة أحكام هذا القانون .


و نص القانون على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أوالعناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

وطبقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

ترشيحاتنا

اجازة رسمية

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

اسعار العملات اليوم

الريال السعودي و الدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد