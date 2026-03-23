لعلاج نزلات البرد.. إليك حمام بخار عشبي رخيص

في ظل التقلبات الجوية يعانى عدد كبير من الأشخاص من نزلات البرد الحادة والقوية لذا من المهم معرفة الطرق الطبيعية التي تساعد في العلاج.

وعرض موقع tuasaude طريقة عمل حمام بخار عشبي بالبابونج وفوائده في علاج مشكلات التنفس والامراض الصدرية.

فوائد حمام البابونج

يُعدّ تحضير حمام بخار بالأعشاب علاجًا منزليًا ممتازًا لنزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية بفضل خصائصه المهدئة.

يساعد استنشاق بخار البابونج على تدفئة وترطيب المجاري التنفسية العلوية، مما يخفف أعراضًا مثل احتقان الأنف وسيلانه.

هذه الطريقة آمنة للاستخدام من قبل البالغين والأطفال على حد سواء، ومع ذلك يجب أن يكون الأطفال تحت إشراف شخص بالغ دائمًا بسبب خطر الإصابة بالحروق.

طريقة عمل حمام البابونج

مكونات:

6 ملاعق صغيرة من زهور البابونج المجففة؛

من 1.5 إلى 2 لتر من الماء.

تعليمات:

اغلي الماء وأضيفي زهور البابونج المجففة.

انتظري من 5 إلى 10 دقائق، ثم ضعي وجهكِ فوق الوعاء وغطي رأسكِ بمنشفة، واستنشقي البخار و من المهم أن تتنفسي بعمق قدر الإمكان لمدة تصل إلى 10 دقائق.

كرري ذلك من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

