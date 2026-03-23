موجة صواريخ جديدة من إيران.. صافرات الإنذار تدوي في ديمونة والمنطقة الصناعية جنوب إسرائيل

أعلنت سلطات دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق النقب وديمونة ومحيطها جنوب إسرائيل.

وتزامنا مع ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد صواريخ أطلقت من إيران، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه لم تُسجّل أي إصابات في أعقاب الهجوم الصاروخي الباليستي الأخير الذي شنّته إيران اليوم.

وسمع دوي انفجار هائل فوق منطقة القدس في أثناء محاولات الاعتراض.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، بأن خططاً تُعدّ؛ لتنفيذ عمليات محتملة تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن مصدر، قوله: "تُعدّ خطط خاصة، الليلة، تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين، ما سيقضي تماما على أي أمل في التفاوض لدى المعتدين".