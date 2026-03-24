مؤلف مسلسل "علي كلاي": وجود طارق الدسوقي يمنح الكاميرا ثقلاً ومعلمة لا يقدمها غيره

كشف السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل "علي كلاي"، عن كواليس عودة الفنان القدير طارق الدسوقي إلى الشاشة، مؤكداً أن وجود قامة مثله يمنح الكاميرا ثقلاً ورونقاً خاصاً لا يقدمه إلا فنان متمرس يمتلك أدوات المعلمة والصنعة.

وأوضح "الدسوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قراره بالعودة جاء بعد حالة من القلق المشروع، إلا أن مكالمة هاتفية من المؤلف محمود حمدان كانت نقطة التحول، حيث قال له الأخير: "لا تخش شيئاً.. كتبت لك دوراً سيحدث رد فعل قوياً"،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف حمدان عن تدخل الأب الروحي للفنانين، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي شارك في المكالمة لتشجيع دسوقي قائلاً: "يلا يا طارق.. امضي وصوّر"، وهو ما يعكس الحب الكبير الذي يتمتع به دسوقي داخل الوسط الفني.

وأشاد الفنان طارق الدسوقي بموهبة السيناريست محمود حمدان، مشيراً إلى أن كونه خريج قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية جعله يكتب بعين الممثل؛ فهو يشعر بالكلمة وأبعاد الشخصية قبل تدوينها، مما خلق حالة من المصداقية الشديدة في ورق العمل.

من جانبه، أعرب السيناريست محمود حمدان، عن فخره بالتعاون مع نجم بحجم دسوقي، قائلاً: "هناك ممثل يجعل الشخصية تمر مرور الكرام، وهناك فنان مثل طارق دسوقي، عينيه تتحدث قبل لسانه، ويضيف للشخصية أبعاداً أعمق مما كان متوقعاً عند كتابتها".

وعن مشروعاته القادمة، أعلن السيناريست محمود حمدان، عن مفاجأة سينمائية ضخمة لجمهور عيد الأضحى بفيلم "شمشون ودليلة"، الذي يجمع بين النجمين أحمد العوضي ومي عمر، مؤكداً أنه بدأ بالفعل في التحضير لعمل درامي جديد للموسم الرمضاني القادم، موجهاً دعوة مفتوحة للفنان طارق الدسوقي ليكون تميمة الحظ ومنور العمل القادم.