بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج نزلات البرد لدى الأطفال في المنزل

مع التقلبات الجوية، تزداد إصابات الأطفال بنزلات البرد، ما يدفع كثيرًا من الأمهات للبحث عن وسائل علاجية آمنة دون اللجوء إلى الأدوية، خاصة في الحالات البسيطة.

وهناك خطوات طبيعية يمكن أن تساهم في تخفيف الأعراض وتسريع التعافي.

يأتي في مقدمة هذه الخطوات، حصول الطفل على قسط كافٍ من الراحة، إلى جانب الإكثار من تناول السوائل الدافئة مثل الحساء والمشروبات العشبية، التي تساعد في ترطيب الجسم وتقليل الاحتقان.

كما ينصح باستخدام العسل الطبيعي لتهدئة الكحة، مع ضرورة تجنبه للأطفال أقل من عام، نظرًا لارتباطه بخطر الإصابة بـ التسمم الوشيقي.

ويساعد استنشاق البخار الدافئ في تخفيف انسداد الأنف وفتح الشعب الهوائية، إلى جانب استخدام محلول ملحي لتنظيف الأنف والتخلص من الإفرازات، ما يحسن عملية التنفس لدى الطفل.

ومن الإجراءات المفيدة أيضًا، رفع رأس الطفل أثناء النوم (للأعمار المناسبة)، ما يقلل من حدة الاحتقان ويساعد على نوم أفضل، فضلًا عن تقديم غذاء صحي غني بالفيتامينات لدعم الجهاز المناعي.

ويجب حالة الطفل، مؤكدين أنه في حال استمرار الأعراض لعدة أيام، أو ظهور ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا لتجنب أي مضاعفات.