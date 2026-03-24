لا تتناول القهوة في هذا التوقيت أبدا.. تحذير مهم لعشاق الكافيين

يحرص كثيرون على شرب القهوة يوميا لزيادة النشاط والتركيز، لكن خبراء التغذية يحذرون من تناولها في أوقات معينة قد تؤثر سلبا على الصحة وجودة النوم.

ويؤكد المختصون أن أسوأ توقيت لشرب القهوة هو قبل النوم مباشرة أو في ساعات المساء المتأخرة، حيث يؤدي الكافيين إلى تنشيط الجهاز العصبي، ما يسبب الأرق وصعوبة الدخول في النوم، حتى لو شعر الشخص بالتعب.

كما ينصح بتجنب شرب القهوة فور الاستيقاظ من النوم، إذ يكون هرمون الكورتيزول في أعلى مستوياته صباحا، وهو المسؤول عن تنشيط الجسم بشكل طبيعي، ما يجعل تأثير القهوة أقل فاعلية وقد يزيد التوتر.

ويشير الخبراء إلى أن التوقيت المثالي لتناول القهوة يكون بعد الاستيقاظ بساعة إلى ساعتين، حيث يبدأ مستوى الطاقة في الانخفاض، فتمنح القهوة دفعة نشاط حقيقية دون التأثير على الجسم سلبا.

ومن جهة أخرى، فإن الإفراط في تناول القهوة أو شربها في توقيت خاطئ قد يؤدي إلى زيادة ضربات القلب، القلق، واضطرابات المعدة، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

وينصح الأطباء بالاكتفاء بكوب إلى كوبين يوميا، وتجنب تناولها قبل النوم بما لا يقل عن 6 ساعات، للحفاظ على نوم هادئ وصحة أفضل.