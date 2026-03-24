جاتوزو: إصابات تضرب منتخب إيطاليا قبل ملحق المونديال وكييزا غادر لأسباب خاصة

أقر المدير الفني لمنتخب إيطاليا، جينارو جاتوزو، بأن فريقه يمر بمرحلة صعبة على مستوى الجاهزية البدنية، قبل المواجهة المرتقبة أمام أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد “الآتزوري” لخوض اللقاء في مدينة بيرجامو، حيث يسعى لحجز بطاقة العبور إلى النهائي، لملاقاة الفائز من مواجهة ويلز والبوسنة، في طريقه نحو التأهل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح جاتوزو أن قائمة المنتخب تعاني من عدة غيابات مؤثرة، إلى جانب إرهاق بدني يضرب عددًا من اللاعبين، ما يزيد من صعوبة التحضير للمباراة الحاسمة.

وأشار إلى أن جيانلوكا سكاماكا يعاني من إصابة عضلية في منطقة الضامة، وسيخضع لتقييم يومي لحسم موقفه، بينما لا يزال أليساندرو باستوني تحت المراقبة الطبية بعد غيابه مؤخرًا عن مباريات فريقه.

وأضاف أن ساندرو تونالي يخضع لبرنامج تدريبي خاص بحمل بدني منخفض، في حين غاب جيانلوكا مانشيني عن التدريبات بسبب الإجهاد، دون وجود إصابة خطيرة.

وفي المقابل، طمأن الجهاز الفني الجماهير بشأن جاهزية ريكاردو كالافيوري، مؤكدًا أن حالته لا تدعو للقلق، وأنه سيكون متاحًا بنسبة كبيرة خلال مباريات الملحق.

وتطرق جاتوزو إلى الجدل المثار حول مغادرة فيديريكو كييزا لمعسكر المنتخب، موضحًا أن القرار جاء بعد تقييم شامل لحالته، سواء بدنيًا أو ذهنيًا، مؤكدًا أن مصلحة اللاعب كانت الأولوية.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أهمية الحفاظ على التوازن النفسي للاعبين، مشيرًا إلى أن التعامل الإنساني داخل الفريق لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية، خاصة في الفترات التي تشهد ضغطًا كبيرًا قبل المباريات المصيرية.