موعد جنازة المخرج والناقد أحمد عاطف درة

أعلنت أسرة المخرج والناقد أحمد عاطف درة عن موعد صلاة الجنازة، وذلك عقب وفاته خلال الساعات الماضية.



ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة التابعة لمقابر القوات المسلحة بطريق الفيوم.



ونعت الأسرة الفقيد بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مطالبين الجميع بالدعاء له بالمغفرة والرحمة



كما نعاه الناقد طارق الشناوي قائلا: تعودنا ان نلتقي سنويا بدون اتفاق في مهرجان كان علي مدي يتجاوز 20 عاما، قرأت الخبر الحزين قبل ساعتين لم أكن اعلم انه يواجه المرض الشرس لقد كان دائمافي حالة صحية جيدة هكذا كنا نراه بينما كان هو يخفي علي الجميع معاناته



أحمد عاطف درة

الدكتور أحمد عاطف درة هو مخرج وناقد سينمائي وله العديد من المؤلفات تتنوع بين كتب ورواية.

وأنتج درة عددا من الأفلام والمسلسلات حصلت على نحو 38 جائزة محلية ودولية، فضلا عن إخراجه عددا من الأفلام التسجيلية مثل: "مدد مدد" و"سبارس" و"آلة الزمن"، وعمل مخرجا منفذا لأفلام تسجيلية عالمية، كما أخرج فيلم “عمر 2000” و “الغابة”.