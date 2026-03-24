الحرس الثوري: الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بالإبادة الجماعية
مسئولون إسرائيليون: ترامب يبدو مصمما على التوصل إلى اتفاق مع إيران
تجاوزت الخطوط الحمراء.. الحرس الثوري: سنستهدف إسرائيل بلا حدود في هذه الحالة.. تفاصيل
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
دوي انفجارات وإصابات مباشرة في عكا وحيفا بعد إطلاق صواريخ من لبنان
واشنطن تضغط لتمرير اتفاق ترامب وتعزيز الشراكة عبر الأطلسي| تفاصيل
أكبر مصفاة في أمريكا.. انفجار تكساس يربك أسواق الطاقة
بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
علامات قبول الأعمال في رمضان.. 6 أمارات تجعلك من أهل الريان
ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق
بين المجد والنواقص.. بطولات هربت من قبضة ميسي.. ما هي؟
الطماطم بـ 50 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 24-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي

السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
ماجدة بدوى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواصل القيام بدور محوري في دعم الاستقرار الإقليمي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متسارعة وتحديات معقدة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يحافظ على توازن المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

وتابع غنيم، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب التمسك بخيار الحلول السياسية باعتبارها الطريق الأكثر أماناً لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما جعلها دائماً طرفاً موثوقاً به في جهود الوساطة وتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاتصالات المكثفة التي تجريها القيادة السياسية مع قادة الدول العربية والخليجية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، موضحاً أن التنسيق العربي المشترك أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وأن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الدول الوطنية ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات ممتدة قد تهدد الأمن القومي العربي وتؤثر على استقرار شعوب المنطقة.


وأكد غنيم، أن قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها يمثلان أحد أهم عوامل استقرار المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن وعي المواطنين واصطفافهم خلف الدولة يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات، ويمنحها قوة إضافية في أداء دورها التاريخي في حفظ السلام الإقليمي، مشدداً على أن مصر ستظل حجر الزاوية في معادلة الأمن والاستقرار بفضل ثقلها السياسي ومكانتها التاريخية وتحركاتها المتوازنة على مختلف المستويات.

السعيد غنيم حزب المؤتمر رئيس الهيئة البرلمانية الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

حالة الطقس

استعدوا لأقوى الحالات المطرية .. تحذير رسمي من طقس الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

نتنياهو

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا مع المؤسسة الأمنية لبحث تطورات الحرب

أرشيفية

تنظيم المخلفات الطبية في مصر.. شروط التراخيص ونظام التتبع الإلكتروني

غاز

اكتشاف حقل غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاجية 26 مليون قدم مكعب يوميا

بالصور

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الشاي بلبن.. مشروبك اليومي بين الفوائد والأضرار التي لا تعرفها

فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة
فوائد وأضرار الشاي بلبن على الصحة

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

كيف يؤثر السكري على عينيك؟.. خطوات فعّالة لحماية الرؤية من المضاعفات

كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟
كيف يؤثر السكري على عينيك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

