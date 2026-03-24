برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواصل القيام بدور محوري في دعم الاستقرار الإقليمي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متسارعة وتحديات معقدة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يحافظ على توازن المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

وتابع غنيم، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب التمسك بخيار الحلول السياسية باعتبارها الطريق الأكثر أماناً لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما جعلها دائماً طرفاً موثوقاً به في جهود الوساطة وتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاتصالات المكثفة التي تجريها القيادة السياسية مع قادة الدول العربية والخليجية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، موضحاً أن التنسيق العربي المشترك أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وأن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على وحدة الدول الوطنية ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات ممتدة قد تهدد الأمن القومي العربي وتؤثر على استقرار شعوب المنطقة.



وأكد غنيم، أن قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها يمثلان أحد أهم عوامل استقرار المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن وعي المواطنين واصطفافهم خلف الدولة يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات، ويمنحها قوة إضافية في أداء دورها التاريخي في حفظ السلام الإقليمي، مشدداً على أن مصر ستظل حجر الزاوية في معادلة الأمن والاستقرار بفضل ثقلها السياسي ومكانتها التاريخية وتحركاتها المتوازنة على مختلف المستويات.