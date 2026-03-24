لبنان يتسلم 43 طن مساعدات طبية وإغاثية من بلجيكا وألمانيا

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، عن تسلم شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك ضمن إطار "الجسر الجوي الأوروبي" لدعم الدولة اللبنانية.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم / الثلاثاء/، بأنها تسلمت حمولة طائرة بلجيكية تزن 10 أطنان من المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة كهبة من مملكة بلجيكا.

كما شملت الشحنات الواصلة 33 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية المقدمة كمنحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ليرتفع إجمالي المساعدات الواصلة اليوم إلى 43 طناً.

تأتي هذه المساعدات في سياق الجهود الدولية المستمرة لتخفيف حدة الأزمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للقطاعين الصحي والإغاثي في البلاد.