الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حريق ضخم في ميناء بريمورسك الروسي بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية | صور

شهد ميناء بريمورسك، أحد أبرز موانئ تصدير النفط في روسيا، حادثًا خطيرًا عقب هجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من خزانات الوقود وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، وفق ما أظهرته صور أقمار صناعية التُقطت يوم 23 مارس.

وأظهرت الصور بوضوح آثار الحريق داخل منشآت التخزين بالميناء، مع استمرار تصاعد الدخان من عدة نقاط، ما يشير إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية. ويُعد ميناء بريمورسك موقعًا استراتيجيًا لتصدير النفط الروسي عبر بحر البلطيق، الأمر الذي يضفي على الحادث أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية مهمة.

من جانبه، أكد حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، أن عدة خزانات وقود اشتعلت فيها النيران نتيجة الهجوم، مشيرًا إلى أن السلطات تعاملت مع الحادث بشكل فوري للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى داخل الميناء.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة التي تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الروسية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع الطاقة. ويرى محللون أن استهداف منشآت نفطية بهذا الحجم قد يكون له تأثير مباشر على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، في ظل التوترات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر النهائية أو مدة تعطّل العمل في الميناء، إلا أن استمرار تصاعد الدخان يوحي بأن الأضرار قد تكون كبيرة نسبيًا، خاصة في ظل طبيعة المواد القابلة للاشتعال داخل خزانات الوقود.

ويُتوقع أن تدفع هذه الحادثة السلطات الروسية إلى تعزيز إجراءات الحماية حول المنشآت الحيوية، لا سيما الموانئ النفطية، التي باتت تمثل أهدافًا متكررة في ظل طبيعة الصراع المتطور واستخدام تقنيات هجومية حديثة.

ويعكس حادث ميناء بريمورسك تصعيدًا نوعيًا في استهداف البنية التحتية للطاقة، وأمن المنشآت الاستراتيجية وقدرة الأنظمة الدفاعية على مواجهة التهديدات المتزايدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

حسام حسن

24 مليون جنيه.. شاب مصري ينجح في جمع تكلفة علاجه من فقدان البصر في 6 أيام

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ترشيحاتنا

هاتف فيفو

فيفو تقدم هاتفي X300 Ultra وX300s بتصميم مواصفات استثنائية

هاتف ريدمي

مميزات ثورية.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفاته

BMW

بعد طول انتظار.. بي إم دبليو "الفئة iM3" تكشف عن شكلها الجديد 2027

بالصور

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك
لبشرة ناعمة كالزجاج..تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها
بملابس كاجوال..درة تتألق رفقة زوجها فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد