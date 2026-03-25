مظلوم.. نجم الأهلي السابق يساند إمام عاشور بعد زلزال الخروج الإفريقي

أكد صالح جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غرفة ملابس النادي الأهلي هذا الموسم تشهد العديد من الأزمات بسبب الفوارق المادية بين اللاعبين.

وقال صالح جمعة خلال تصريحات تلفزيونية "صالح جمعة : أوضة اللبس داخل النادي الأهلي هذا الموسم بها العديد من الأزمات بسبب الفوارق المادية، وإمام عاشور مظلوم مع هذا الجيل"

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.