أخبارأسوان| تكريم فرق الصيانة.. لقاءات بالمواطنين.. وجولات ميدانية للمشروعات الخدمية والسياحية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 26/3/2026 أحداث متنوعة.

فى لقائه الجماهيرى الأسبوعى الأول مع المواطنين ، وضمن سلسلة " جبر الخواطر " ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وهموم 38 مواطن ومواطنة بشكل فردى لكل مواطن بما يعكس التفاعل الإيجابى مع الحالات المختلفة وتلبية إحتياجاتهم بالشكل المطلوب .



أثناء اللقاء الأسبوعى .. محافظ أسوان يصدر توجيهات عاجلة لتلبية مطالب المواطنين .. صور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الجهود التى قامت بها مديرية التموين خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، والتى أسفرت عن رصد وتحرير 180 مخالفة تموينية متنوعة .



محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية التموين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

شهدت مراكز ومدن محافظة أسوان تنظيم لقاءات جماهيرية بهدف الوقوف على مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة .



فى أسوان.. لقاءات جماهيرية لرؤساء المراكز والمدن للإستمتاع لمطالب وإحتياجات المواطنين

فى ظل حرصه للتفاعل المباشر مع الشكاوى والإحتياجات الجماهيرية للمواطن الأسوانى ، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية مفاجئة داخل شادر الجملة للخضراوات والفاكهة بمنطقة أبو الريش ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لحركة الأسواق وضبط الأسعار .



جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ أسوان داخل شادر الجملة للخضراوات والفاكهة بأبو الريش

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة والتعريفة الجديدة المقررة لضمان إنضباط منظومة النقل الداخلى.



أسوان.. ضبط 34 سيارة مخالفة ضمن الحملات المفاجئة للجنة السيرفيس لضمان انضباط منظومة النقل الداخلي

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المرسى السياحى الخاص بمعبد فيله ، والذى سيشهد تنفيذ أعمال تطوير له بما يتواكب مع القيمة التاريخية والحضارية للموقع .



محافظ أسوان يتفقد المرسى السياحي بمعبد فيلة لتنفيذ أعمال التطوير به

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التموين بالتحفظ على كمية من أسطوانات البوتاجاز التى ضبطها المحافظ أثناء جولته بحوزة بعض الباعة المتجولين أمام مزلقان أبو الريش ، وذلك بعد رصد قيامهم ببيعها بأسعار تزيد عن الأسعار الرسمية المقررة .



محافظ أسوان يوجه بالتحفظ على أسطوانات بوتاجاز لباعة متجولين لبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة.. ويتفقد أعمال التمهيد لإعادة الشيء لأصله بمحيط منطقة فيلة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم فرق الصيانة الفنية من العاملين والفنيين والسائقين والمهندسين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب وذلك من خلال منحهم شهادات التقدير والمكافآت المالية ، وذلك تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم التى إمتدت لأكثر من 12 ساعة متواصلة لإصلاح الكسر المفاجئ الأخير بخط الطرد الممتد من محطة رقم (11) بالكرور أمام منطقة فيله فى فترة أجازة عيد الفطر ، وقبلها لمدة 16 ساعة فى شهر رمضان المبارك .



محافظ أسوان يكرم فرق الصيانة الفنية بشركتى المياه والمقاولون العرب