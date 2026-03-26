أسوان.. ضبط 34 سيارة مخالفة ضمن الحملات المفاجئة للجنة السيرفيس لضمان انضباط منظومة النقل الداخلي

فى ظل جهود أجهزة محافظة أسوان المتواصلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة بمختلف خطوط السير داخل المراكز والمدن.

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بإداراتى المرور والمواقف بتكثيف جهود لجنة السيرفيس داخل مراكز ومدن المحافظة لضبط حركة سير السيارات ، وإلزامها بخطوط السير المختلفة والتعريفة الجديدة المقررة لضمان إنضباط منظومة النقل الداخلى.

وكلف محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الفورية من توقيع الغرامات على أى سيارة يتم ضبها مخالفة لخط السير أو التعريفة المقررة ، مع سحب الرخصة الخاصة بها ، ووقفها لمدد متتالية.

جهود متنوعة

ومن جانبها أوضحت نسمه ناجح مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان واصلت لجنة السيرفيس حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن حيث أسفرت جهود الحملات عن ضبط 34 سيارة سيرفيس مخالفة لخطوط السير ، وتم سحب الرخص الخاصة بها وتوقيع الغرامات المالية الفورية عليها.

وأشارت إلى أن أعمال اللجنة تتم بشكل مفاجئ وعلى مدار اليوم داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية بهدف التأكد من عدم وجود سيارات مخالفة ، وضمان إنتظام التشغيل بصورة طبيعية ، ومنع التكدس والتزاحم ، خاصة فى أوقات الذروة بما يلبى إحتياجات المواطن الأسوانى ، وفى نفس الوقت تم المرر على جميع المواقف ، والتأكد من عدم وجود أى سيارة مخالفة لخطوط سيرها وذلك لحسن سير العمل داخل وخارج المواقف ، وتوفير الإنسيابية المطلوبة للمواطنين بالشكل المطلوب.