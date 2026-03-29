القومي لثقافة الطفل: مسلسل "أصحاب الأرض" إنتاج الشركة المتحدة هز الرأي العام وأثر تأثيرا بالغا

قال محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن الأعمال الفنية والإعلامية يمكن أن تُحدث تأثيرا كبيرا في المجتمع، مستشهدا بأن مسلسلا واحدا مثل "أصحاب الأرض" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هز الرأي العام وأثر تأثيرا بالغا، مقترحا إعداد فيلم بالرسوم المتحركة حول مخاطر زواج الأطفال، وما يمكن له من تغيير الثقافة المجتمعية.

وأضاف ناصف، خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، في ضوء مناقشتها لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد فريد، حول زواج الأطفال، أن فيلم "لحم رخيص" في وقت من الأوقات كان بمثابة جرس إنذار مبكر لقضية زواج القاصرات، مؤكدا ضرورة استغلال الدراما والسينما في التوعية بخطورة زواج الأطفال.

وأشار ناصف، إلى أهمية أن تشارك المؤسسات الإعلامية في تقديم مسلسلات وبرامج ثقافية وتوعوية موجهة للأسرة والطفل، بحيث يتم إنتاج محتوى ثقافي ودرامي يساهم في تغيير الأفكار والمفاهيم المغلوطة في المجتمع.

من جانبه، قال النائب طارق رضوان إن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي غيرت شكل الإعلام والتأثير، مشيرا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على إنتاج محتوى وفيديوهات ورسائل توعوية بتكلفة بسيطة، ولم يعد الأمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة كما كان في السابق.

وأوضح أن التأثير الآن أصبح يعتمد على الفكرة والرسالة أكثر من الميزانيات الكبيرة، حيث يمكن إنتاج فيديوهات توعوية ومحتوى إعلامي مؤثر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى ملايين المواطنين.