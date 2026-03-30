«الصحة»: تطوير مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية

ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة اجتماع منظومة تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو قنديل والدكتورة عبلة الألفي نائبي وزير الصحة والسكان.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض المنظومة الإلكترونية لتقييم مديري مديريات الشؤون الصحية، وعرض مؤشرات الأداء خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى فبراير 2026 مقارنة بخط الأساس في يوليو 2025، بهدف تحديد معدلات التحسن والتحديات التي تواجه المنظومة.



وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور محمد الطيب أوصى بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية المختصة برئاسة الدكتور عمرو قنديل تمهيداً لاستئناف انعقادها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم أداء المديريات بصورة أكثر دقة، إلى جانب فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجديدة، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.



وأضاف أن الاجتماع ناقش تحليل أداء المديريات، حيث بلغ متوسط التقييم العام 71.3%، مع تسجيل ارتفاع في مستوى التقييم بعدد من المديريات وثبات الأداء في عدد آخر، بما يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالوهاب مساعد وزير الصحة للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة نهلة تعيلب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، والمستشار القانوني بالوزارة نور مبارك.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في تفعيل منظومة التقييم الإلكتروني كأداة أساسية للمتابعة والتطوير، بهدف رفع كفاءة المديريات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.