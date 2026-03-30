فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
إلهام أبو الفتح
برلماني: ما يحدث عالميًا يفرض إجراءات استثنائية.. والحكومة تتصرف بحكمة وتدرج

أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تمثل تحركًا استباقيًا قويًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة عالمية متصاعدة لا تزال ملامح نهايتها غير واضحة، مشددًا على أن الدولة المصرية اختارت المواجهة المبكرة بدلًا من انتظار انفجار الأوضاع.

وقال مرسي، إن الحكومة قدمت نموذجًا واضحًا في الإدارة الرشيدة للأزمات، يقوم على قراءة دقيقة للمشهد الدولي، خاصة في ظل القفزات الحادة في أسعار الطاقة عالميًا، والتي انعكست بصورة مباشرة على فاتورة الاستيراد، حيث تضاعفت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار خلال مارس، وهو ما يمثل ضغطًا غير مسبوق على موارد الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الارتفاع الحاد في فاتورة الطاقة لم يكن نتيجة عوامل داخلية، بل جاء انعكاسًا مباشرًا لأزمة عالمية فرضت نفسها على جميع الدول، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المتغيرات يتطلب قرارات جريئة ومدروسة في الوقت ذاته، وهو ما التزمت به الحكومة من خلال حزمة إجراءات متدرجة تحافظ على التوازن بين ترشيد الإنفاق واستمرار النشاط الاقتصادي.

وشدد النائب محمود مرسي، على أن الرسالة الأهم في تصريحات رئيس الوزراء هي أن “الإنتاج خط أحمر”، وأن الدولة لن تسمح بأي إجراءات تؤدي إلى تعطيل المصانع أو إبطاء عجلة الاقتصاد، بل على العكس، تضع أولوية قصوى للحفاظ على معدلات التشغيل لضمان وفرة السلع ومنع أي اختلال في الأسواق أو موجات تضخمية غير مبررة.

وأضاف النائب محمود مرسي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ما اتخذته الحكومة من خطوات لترشيد استهلاك الطاقة، سواء من خلال تقليل الإنفاق الحكومي أو تنظيم مواعيد العمل وغلق المحال، أو حتى تطبيق منظومة العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا، يعكس توجهًا واضحًا نحو خفض الفاقد دون المساس بجوهر النشاط الاقتصادي، وهو ما يحقق معادلة صعبة بين الانضباط المالي واستمرار النمو.

وأشار مرسي إلى أن قرار تفعيل العمل عن بُعد يمثل أحد الأدوات الذكية التي أثبتت نجاحها خلال فترات سابقة، لما لها من تأثير مباشر في تقليل استهلاك الوقود وخفض الضغط على البنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة الأداء الحكومي، لافتًا إلى أن استثناء القطاعات الحيوية والمدارس والجامعات يعكس حرص الدولة على عدم التأثير على الخدمات الأساسية أو العملية التعليمية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة بدأت بنفسها في تحمل نصيبها من إجراءات الترشيد، من خلال خفض مخصصات الوقود للجهات الحكومية بنسبة 30%، وإبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

إيران وأمريكا

علي الدين هلال: تطورات حرب إيران تكشف عن خلل واضح في التقديرات الأمريكية

الأرصاد الجوية

طقس متقلب.. تعرف على فرص الأمطار ونشاط الرياح وكيفية تأثيرها على المدارس

الحروب الإقليمية

خبير علاقات دولية: التصعيد الإقليمي يهمش أزمة غزة ويزيد من تعقيد الحلول السياسية

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد