الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفد رفيع المستوى يتابع منظومة الأمن والسلامة بمدارس دمياط

زينب الزغبي

استقبل  "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، وفداً رفيع المستوى من الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم، ​في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا الطلاب، وذلك لمتابعة الجاهزية الأمنية وتدابير الحماية المدنية بمختلف المدارس التابعة للمديرية.

​حضر اللقاء  نادر العجمي، إدارة الأمن بديوان عام المديرية، حيث تم استعراض خطة العمل التي ستستمر على مدار أسبوع كامل.


​تأتي هذه الزيارة بتكليف رسمي لمتابعة الحالة الأمنية والفنية لوسائل الأمان والدفاع المدني، حيث ضم الوفد الوزاري كلاً من، أحمد محمد السيد عبد الفتاح مدير إدارة بالإدارة العامة للأمن و​الأستاذ سعيد عبد الهادي قواتشي مدير إدارة بالإدارة العامة للأمن.

​وتهدف اللجنة إلى الوقوف على عدة نقاط منها
​منظومة الدفاع المدني، حيث التأكد من صلاحية طفايات الحريق وخزانات المياه المخصصة للطوارئ.

​وسائل الأمان الفنية من فحص الوصلات الكهربائية وشبكات الإطفاء لضمان كفاءتها.

بالإضافة إلي ​الحالة الأمنية العامة ومتابعة إجراءات دخول وخروج الزوار والتزام المدارس بتعليمات الأمن والسلامة.


​أوضح  "ياســـر عمــاره" أن أعمال اللجنة بدأت اليوم الأحد الموافق ۲۹ مارس ۲۰۲٦،بديوان المديرية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ۲ أبريل ۲۰۲٦، لتشمل جولات ميدانية مفاجئة ومكثفة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن أمن سلامة الطالب والمعلم هو الأولوية القصوى، وتواجد وفد الوزارة اليوم يعزز من كفاءة المنظومة الأمنية داخل مدارسنا ويضمن تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

​وفي ختام اللقاء، أكد "وكيل الوزارة" على تقديم كافة سبل الدعم وتيسير مهام الوفد الوزاري للوصول إلى تقييم دقيق وشامل، بما يخدم مصلحة العملية التعليمية ويضمن سلامة المنشآت التعليمية في محافظة دمياط.

