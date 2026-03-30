وزير الزراعة يهنئ السفير نبيل فهمي باختياره أميناً عاماً للجامعة العربية

تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع قيادات الوزارة والعاملين بها، بخالص التهنئة إلى السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، بمناسبة نيله ثقة الدول العربية واختياره بالإجماع أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، خلفاً للسيد أحمد أبو الغيط.

وأكد فاروق أن اختيار السفير نبيل فهمي لهذا المنصب الرفيع يعكس التقدير العربي الكبير لمكانته الدبلوماسية المرموقة وخبرته الواسعة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن مسيرته الحافلة بالعطاء ستمثل إضافة نوعية لتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأعرب وزير الزراعة عن تمنياته للسيد الأمين العام الجديد بالتوفيق والسداد في مهامه الرسمية التي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل، بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز من تكاتف دولها لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما وجه فاروق الشكر والتقدير للسيد أحمد أبو الغيط على جهوده المخلصة والدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه قيادة الأمانة العامة للجامعة العربية، وما قدمه من عمل جاد خلال الفترة الماضية.