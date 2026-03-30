ليفربول يحسم مصير سلوت.. وتشابي ألونسو على أعتاب "أنفيلد"

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي اتخذت قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري.

وواجه المدرب الهولندي ضغوطًا متزايدة بعد ابتعاد "الريدز" عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب صعوبة حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة بيلد، فإن إدارة النادي الإنجليزي استقرت على رحيل سلوت بنهاية الموسم، وبدأت بالفعل التحرك للتعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الطرفين على عقد يمتد لثلاث سنوات ليكون ألونسو المرشح الأبرز لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهات قوية خلال الفترة المقبلة أبرزها لقاء مانشستر سيتي في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في اختبار صعب يسعى من خلاله الفريق لاستعادة توازنه.